Normalisation du secteur de la ferraille : La Direction du Commerce intérieur annonce des solutions concrètes

La Direction du Commerce intérieur a réagi à l’interpellation de la fédération des ferrailleurs qui avait exigé la libéralisation du secteur de la ferraille, dénonçant la concurrence des industriels exportateurs de la fonte. Pour des solutions concrètes, elle annonce des concertations dès demain avec les acteurs pour prendre de bonnes décisions. Interpellé par iRadio, Samuel Dionne, Commissaire aux enquêtes économiques à la Direction du Commerce intérieur, de préciser que depuis 2016, «la Direction du Commerce intérieur, dans le cadre du comité technique de suivi du secteur de la ferraille qu’elle partage avec d’autres administrations, essaye de régler toutes ces situations-là. Alors, il faut juste dire que l’activité de ferrailleur n’est soumise à aucune restriction, mais c’est l’exploitation de la ferraille qui est encadrée et ça, c’est très normal, parce que comme nous avons deux entités, c’est au moins pour protéger les lourds investissements, mais aussi pour assurer à l’industrie locale la disponibilité de la matière première». D’après lui, «à partir de demain, il y aura des concertations qui seront organisées dans le cadre d’assainir le secteur. Parce que nous avons un secteur qui est compliqué. Donc, il y a l’informel et le formel qui doivent travailler ensemble. C’est compliqué. Néanmoins, à partir de demain, il y aura des rencontres qui se feront pour que, ensemble avec tous les acteurs et les administrations impliqués, nous essayions de prendre les bonnes décisions pour au moins se renforcer davantage et aider les uns et les autres à pouvoir travailler correctement sans trop de contraintes», renseigne-t-il.