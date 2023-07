Non candidature de Macky Sall : “Le Sénégal a encore marqué l’histoire grâce à un grand homme…” (Coumba Gawlo Seck)

La diva de la musique sénégalaise Coumba Gawlo a magnifié la décision du président de la République Macky Sall de ne pas se présenter à l’élection présidentielle de 2024. "Le Sénégal a encore marqué l'histoire ce soir grâce à un grand homme Son Excellence le Président de la République Macky Sall qui a respecté la démocratie", a-t-elle écrit sur Facebook. "Il a préféré s'éloigner des ors du pouvoir et respecter la volonté de ses concitoyens et les textes de la constitution pour le renforcement de la paix et la cohésion sociale. Chapeau bas Excellence Monsieur le Président de la République, qu'Allah continue de guider vos pas.Tout Sénégalais peut continuer à rester fier de notre cher pays. God bless Senegal", a ajouté l'artiste.