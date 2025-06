Nigeria: premier sommet économique de l’Afrique de l’Ouest, les pays de l’AES attendus

Ce vendredi 20 et samedi 21 juin, Abuja cherche à devenir un carrefour du commerce et de l'investissement pour l'Afrique de l'Ouest avec son sommet économique. Lors de ce premier rendez-vous régional qui n’est pas porté par la Cédéao, mais par le Nigeria, la capitale du pays accueille des chefs d’État, des ministres, des dirigeants du secteur privé, des institutions de développement. Des représentants du Burkina Faso, du Mali et du Niger, malgré leur départ de la Cédéao, pourraient s'y rendre.



En lançant ce sommet inédit, le Nigeria veut assumer son rôle de locomotive en tant que première économie ouest-africaine. Le président Bola Ahmed Tinubu réalise une promesse : celle formulée en 2023 à Bissau d'organiser un grand rendez-vous régional du commerce et de l'investissement. Et c'est donc un sommet économique aligné sur les objectifs de la zone libre échange continental africaine que le Nigeria accueille sur deux jours à Abuja.



Un vrai hub régional

Si une table ronde présidentielle et un forum des chefs d'entreprise seront deux des temps forts, l'idée est d'impulser à la base un vrai hub régional où une centaine de PME et des startups sont invitées à se mélanger. Selon le ministre des Affaires étrangères du Nigeria Yusuf Maitama Tuggar, l'ambition n'est pas « d'imiter le Forum économique mondial de Davos, mais de créer une plateforme originale d'inspiration africaine ».



Main tendue

Sur le principe de la géographie ouest-africaine, le Nigeria a invité les trois pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) - Burkina Faso, le Mali et le Niger -, malgré leur départ de la Cédéao. Une dernière main tendue aux juntes de ces trois pays par Bola Ahmed Tinubu. Son mandat en tant que président de la conférence des chefs d'État de l'organisation ouest-africaine expire ce dimanche 22 juin.