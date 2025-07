Des attaques russes contre plusieurs régions d'Ukraine ont fait au moins quatre morts et 32 blessés lundi 7 juillet, ont annoncé les autorités locales.

Ces attaques ont fait au moins deux morts et deux blessés dans la région de Soumy, un mort et deux blessés dans la région de Kherson, un mort dans la région d'Odessa, 23 blessés dans la région de Kharkiv et cinq blessés dans la région de Dnipropetrovsk, selon les gouverneurs et maires des zones concernées.