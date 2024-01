Niacoulrab: Un homme retrouvé mort dans un champ

Une découverte macabre suscite la tristesse à Niacoulrab. Un homme âgé d'une trentaine d'années a été retrouvé mort, nu, dans un champ situé au quartier Alwar, selon des sources de Seneweb. Informés du drame hier mardi vers 9h, les éléments du commissariat de Jaxaay sous la direction de l'adjointe du chef de service, se sont déployés aussitôt sur les lieux indiqués. Arrivés à destination, les hommes du commissaire Thioub ont retrouvé un corps dans un état de décomposition avancée. Il s'agit d'un individu non encore identifié. Les éléments du service d'hygiène ont désinfecté les lieux du drame. La victime serait un déficient mental, d'après les témoignages recueillis par les limiers de Jaxaay. M.C.D a confié qu'il l'avait retrouvé dans son champ au mois de décembre dernier, en train de ramasser des ordures. Sur instruction du procureur, le corps a été inhumé sur place en présence du chef du quartier et l'imam, selon des sources de Seneweb. L’enquête de la police de Jaxaay va sans doute déterminer l'identité de la victime et les causes de son décès.