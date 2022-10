Ngouda Mboup: « Je fais partie d’aucun parti politique »

Le leader du Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko a intégré une nouvelle structure lors de la restructuration de son parti. Il s’agit de la Haute Autorité de Régulation du Parti (HARP) composée de cinq (5) membres, dont deux (2) universitaires non-membres du parti : Ngouda Mboup et Mamadou Salif Sané. Quant au premier nommé, sa nomination avait fait polémique. Le concerné a cependant, tenu à informer à ceux qui veulent l’entendre qu’il n’est membre d’aucun parti. D’emblée, il a rappelé que la modernisation des partis politiques fait partie du referendum de 2016 de même que la gouvernance. Ce qui laisse entendre que rien n’est inventé dans la restructuration du parti Pastef. Par contre ce qui est nouveau c’est la création de la Haute Autorité de Régulation du Parti (HARP). « Une mission de régulation qui existe même en France », souligne le constitutionnaliste. « Pour vous dire que cette structure est claire. On dit que les trois doivent être membres du Pastef et les deux ne doivent pas être membre d’aucuns partis. Tel est mon cas. Moi, je fais partie d’aucun parti politique. Pastef a innové et j’ai adhéré. Cette structure si c’était l’APR ou le Ps j’allais m’engager avec mes conditions», a indiqué Ngouda Mboup, invité de la matinale de TFM.