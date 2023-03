Neuer, Mané, Sané contre Kimmich Goretzka... Le vestiaire Bavarois divisé après l'éviction de Nagelsmann

On en connait plus sur les motifs de l’éviction de Julian Nagelsmann. D'après Bild, les résultats sportifs ne sont pas les seules raisons du licenciement du technicien de 35 ans. Le quotidien allemand révèle que pas moins de six joueurs auraient souhaité son départ dont le Sénégalais Sadio Mané. En plus du champion d'Afrique, Manuel Neuer, Sven Ulreich, Serge Gnabry, Leroy Sané, Jamal Musiala sont les autres éléments de l'effectif qui seraient en désaccord avec le management de l'entraîneur allemand. Joao Cancelo pourrait s'ajouter à cette liste puisque le transfuge de Manchester City s'est plaint de son faible temps de jeu et a souvent fait part de son agacement lors des entraînements. Contrairement à ces joueurs majeurs de l'effectif, d'autres cadres comme Kimmich, Goretzka ou encore Muller n'auraient pas apprécié le départ de l'ex coach de Leipzig.