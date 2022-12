Navétane à Richard-Toll: La violence s’invite dans les phases régionales

Le stade municipal de Richard-Toll serait-il maudit ? Cette question mérite d’être posée. En effet, une semaine après l’accident survenu dans le chantier pour la réhabilitation du stade, qui a fait deux morts et un blessé grave, le stade a encore vécu une soirée cauchemardesque avec des scènes de violences inouïes qui se sont produites lors de phase régionale de l’Orcav de Saint-Louis qu’abrite cette année le département de Dagana. Si la première journée jouée jeudi s'est déroulée sans accroc, la deuxième quant à elle a été marquée par de violents affrontements entre supporters, obligeant l’arbitre à arrêter le match. En effet, c'est au moment de la présentation du deuxième match entre Kawral de Podor et Stade Pikine de Saint-Louis qu’une bagarre a éclaté. La violence a été telle que la police a été obligée d’utiliser de grenades lacrymogènes pour disperser la foule. Dans ce grand chaos, le premier match entre Jakaarlo (Saint-Louis) et Galongar (Richard-Toll a été arrêté. Ainsi, un mois après les violences lors de la finale de la zone 11 de Diama qui avait fait un mort, ces violences viennent encore ternir l’image du navétane qui peine toujours à se départir de la violence. Cette violence gratuite est d’autant plus triste qu’elle survienne une semaine après l’accident dans le chantier du stade municipal de Richard-Toll qui avait fait 2 morts et un blessé grave.