Musique: décès de Mansour Seck, "jumeau" de Baaba Maal

La culture en deuil. C'est avec une profonde tristesse qu'elle annonce la disparition brutale de Mansour Seck, une figure emblématique de la musique sénégalaise et un ami cher de Baaba Maal. Sa disparition a été confirmée tard dans la soirée du mercredi 29 mai, plongeant la communauté culturelle dans le deuil. Mansour Seck était bien plus qu'un guitariste renommé et un choriste talentueux. Il était un pilier de l'orchestre du Dandé Léňiol et avait tissé des liens indéfectibles avec ses collègues musiciens, notamment avec Baaba Maal, avec qui il entretenait une amitié de longue date. D'ailleurs il était surnommé "le jumeau" de Baaba Maal. Sa musique transcendait les frontières, captivant les auditeurs à travers le monde avec sa virtuosité et son expression artistique unique.