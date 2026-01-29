Affaire Aziz Dabala : la Cour d’appel statue ce jeudi sur la demande de liberté provisoire de Nabou Lèye

La chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar va statuer ce jeudi 29 janvier sur la demande de liberté provisoire formulée par les avocats de la danseuse Nabou Lèye, suspectée d’être impliquée dans le double meurtre d’Aziz Dabala et Waly Gano, selon le quotidien L'Observateur.

Le 24 décembre 2025, après son audition au Tribunal de Pikine-Guédiawaye (banlieue de Dakar), Nabou Lèye a été de nouveau placée sous mandat de dépôt, mise en cause par le présumé meurtrier Modou Lo, qui désigne également l’artiste Tarba Mbaye comme co-auteur présumé du meurtre du danseur Aziz Dabala et Waly.

Pour rappel, lors de l’enquête préliminaire, Nabou Lèye avait déjà été arrêtée et placée sous mandat de dépôt, avant de bénéficier d’un contrôle judiciaire, qu’un juge a par la suite révoqué.

Quant à Tarba Mbaye, récemment cité par Modou Lo, il a été entendu par la Division des investigations criminelles (DIC) puis libéré sous convocation. Il pourrait prochainement être présenté au juge d’instruction, qui décidera de la suite à donner à son dossier.