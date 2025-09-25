Moustapha Diop : la commission d’instruction rejette sa demande de liberté provisoire

La commission d’instruction de la Haute Cour de justice a rejeté, la semaine dernière, la demande de liberté provisoire de l’ancien ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Entreprises, Moustapha Diop. Cette décision est intervenue après son audition sur le fond du dossier.



L’ancien ministre est poursuivi pour une série de chefs d’accusation, notamment « association de malfaiteurs, concussion, corruption, prise illégale d’intérêts, faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité de ces infractions ».



Moustapha Diop avait été placé sous mandat de dépôt à la fin du mois de mai dernier. Lors de son audition, il avait catégoriquement rejeté l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.



Selon le journal Libération dans son édition de ce jeudi, les partisans de l’ancien ministre organisent activement une marche de soutien qui se tiendra prochainement à Louga (nord ouest).