Motion de censure déposée par BBY : "il n'y aura plus de discussion à l'Assemblée nationale", prévient Guy Marius Sagna

La bataille entre le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar ( BBY) ( nouvelle opposition) et le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ( mouvance présidentielle) est bien lancée. Après le dépôt de la motion de censure contre le gouvernement de Ousmane Sonko sur le bureau de l'Assemblée nationale hier mardi, par Abdou Mbow, Guy Marius Sagna a réagi. Sur sa page Facebook, le député de Yewwi a annoncé qu': "il n'y aura plus de discussion" à l'hémicycle. "Ainsi donc la majorité parlementaire BBY pense qu'elle peut empêcher arbitrairement pendant deux (02) ans que mes 20 propositions de résolution de mise sur pied de commissions d'enquête parlementaire soient inscrites à l'ordre du jour parlementaire et venir mettre à l'ordre du jour sa motion de censure", a-t-il écrit. Il a ajouté : "Je vais être clair: il n'y aura plus de discussion à l'Assemblée nationale puisque BBY refuse systématiquement toute discussion sur mes 20 propositions de résolution de mise sur pied de commission d'enquête parlementaire".