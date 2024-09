Motion de censure : Thierno Bocoum répond à Ousmane Sonko

Ousmane Sonko a rassuré ses militants et son gouvernement qu'aucune motion de censure ne le renversera. "Je peux vous rassurer qu’il n’y a pas de motion de censure, parce que d’ici le 12 [septembre], ces gens-là auront autre chose à faire que d’être députés à l’Assemblée nationale", a-t-il dit ce mercredi. Dans la foulée, l'opposant Thierno Bocoum lui a répondu. Le leader du mouvement AGIR s'interroge sur comment le Premier ministre va empêcher les députés de Benno Bokk Yakaar d'aller au bout de leur motion de censure d'ici la date fatidique du 12 septembre. "On verra bien comment le Premier ministre va empêcher le vote d'une motion de censure prévue à l'article 86 de la constitution et à l'article 99 du règlement intérieur. On verra bien s'il compte se placer au-dessus de la loi", a réagi Bocoum sur Facebook.