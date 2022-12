Motion censure rejetée : « Je me félicite de la décision de l’Assemblée. Au travail ! » (Amadou Ba)

La motion de censure déposée par le groupe Yewwi a été rejetée jeudi par l’Assemblée nationale. Le Premier ministre, Amadou Ba, aux anges, au sortir de l’Hémicycle, invite les Sénégalais au travail. « Je me félicite de la décision de l’Assemblée qui montre que le choix du Président Macky Sall est un choix pertinent. Ce gouvernement sera à l’écoute des populations », a t-il tenu d’embler à faire savoir. Selon le Pm, le président de la République a montré la voie et les députés ont accepté d’appuyer le Gouvernement. « On vous donne rendez-vous, le gouvernement va entrer en action ». « La motion de censure a été rejetée, maintenant, on va se mettre au travail. Cela n’empêche, conformément à la volonté du Président Macky Sall, nous souhaitons que tous les Sénégalais, puissent se retrouver autour de l’essentiel. Le pays a besoin de nous, le pays a besoin qu’on travaille, on a besoin de beaucoup plus de sérénité. Mais on a aussi besoin un espace démocratique apaisé ».