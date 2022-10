Mondial 2022: le calendrier de la phase finale connu

Le calendrier de la phase finale du Mondial 2022 a été dévoilé. La Coupe du monde se déroulera du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. Le coup d’envoi de la compétition sera donné le dimanche 20 novembre par le pays hôte, qui sera opposé à l’Equateur (16h00 GMT) au stade d’Al-Bayt, à Al-Khor, dans le nord de la péninsule, juste après la cérémonie d’ouverture. Suivra un mois de compétition jusqu’à la finale du dimanche 18 décembre, disputée dans le stade de Lusail, à 15 km au nord de Doha. Le Sénégal est logé dans le groupe A composée du Qatar, de l’Equateur et des Pays-Bas. Les hommes d’Aliou Cissé débuteront la compétition face aux Pays-Bas lundi 21 novembre à 16h00 GMT. Les « Lions » vont jouer leur deuxième match face au pays hôte, le Qatar, vendredi 25 novembre 2022 à 13h00 GMT. Pour la troisième journée des phases de poule dans le groupe A, le Sénégal sera opposé à l’Equateur, mardi 29 novembre à 15h00 GMT. Sénégal vs Pays-Bas (lundi 21 novembre 2022, 16h00 GMT) Qatar vs Sénégal (vendredi 25 novembre 2022, 13h00 GMT) Equateur vs Sénégal (mardi 29 novembre 2022, 15h00 GMT ) Les principales dates Du dimanche 20 au jeudi 24 novembre: première journée de la phase de groupes Du vendredi 25 au lundi 28 novembre: deuxième journée de la phase de groupes Du mardi 29 au vendredi 2 décembre: troisième et dernière journée de la phase de groupes Du samedi 3 au mardi 6 décembre: huitièmes de finale Vendredi 9 et samedi 10 décembre: quarts de finale Mardi 13 et mercredi 14 décembre: demi-finales (18h00 GMT) Samedi 17 décembre: match pour la troisième place (15h00 GMT) Dimanche 18 décembre: finale (16h00 GMT)