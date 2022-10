Mondial 2022: c’est à Doha que le chef de l’Etat va remettre le drapeau national aux « Lions »

Les Sénégalais n’auront pas l’occasion de revoir leur équipe nationale avant son départ pour le Qatar pour disputer le Mondial en novembre prochain. Le regroupement des poulains d’Aliou Cissé se fera à Paris où ils vont rallier directement Doha. Les Lions vont quitter la capitale française le 16 novembre pour rallier directement Doha, la capitale du Qatar. Et selon le ministre des Sports Yankhoba Diatara, c’est à Doha que le chef de l’Etat Macky Sall va remettre à la bande à Kalidou Koulibaly le drapeau national, le 19 novembre prochain, veille de l’ouverture de la prestigieuse compétition. Macky Sall profitera de l’invitation de l’Emir de Qatar pour effectuer cette traditionnelle remise de drapeau et pourrait même assister au premier match des « Lions » contre les Pays-Bas, le 21 novembre au Al Thumama Stadium. « Le chef de l’État nous fera l’honneur d’être avec l’équipe nationale le 19 novembre pour procéder à la remise symbolique du drapeau national aux Lions. À la veille du démarrage de la Coupe du monde. Je dois rappeler que le président de la République est l’invité de l’Émir du Qatar pour la cérémonie d’ouverture et certainement, il assistera au premier match du Sénégal », a annoncé le ministre des Sports, actuellement en mission d’inspection au Qatar, sur la RTS. Le ministre des Sports a également rappelé lors de son passage à la RTS, que les Sénégalais du Golfe auront droit à 250 tickets par match. Selon Yankhoba Diatara, les supporters résidant au Qatar devraient être présents à l’accueil des « Lions » prévus le 16 novembre, mais aussi le 21 novembre lors de l’entrée en lice des Lions face aux Pays-Bas. Il a précisé que le tout sera remis à l’ambassadeur du Sénégal au Qatar, S.E Mouhamed Habibou Diallo.