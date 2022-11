Mondial 2022 : Le Ghana bat la Corée du Sud

Battu par le Portugal lors du premier match, le Ghana vient de se relancer, face à la Corée du Sud (3-2). Lors d’un match riche en émotion et en occasion, les Ghanéens ont réussi à tirer leur épingle du jeu et à s’imposer. Au classement, les Black Stars sont pour le moment au 2eme rang dans ce groupe H et jouera sa qualification contre l’Uruguay. De leur côté, avec un point, les Guerries Taeguk sont derniers et n’ont plus leur destin en main