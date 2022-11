Mondial 2022 : Le Cnra demande aux radios et télévisions de s’abstenir à porter préjudice à la RTS

Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel appelle les médias audiovisuels à respecter les droits exclusifs de la Rts. Dans une note publiée ce lundi, Babacar Diagne et ses collaborateurs, considérant le contrat de licence relatif à l’exploitation de droits médias de la Coupe du Monde « Qatar 2022 « entre New World TV et la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) conférant à cette dernière les droits exclusifs free to air (Radio et TV) sur cette compétition, appellent « les radios et télévisions à s’abstenir de porter préjudice à la RTS et à éviter toute retransmission illégale des matchs de la Coupe du Monde « Oatar 2022 ».