Mondial 2022 – « Je ne vois pas le Sénégal comme favori (…) On y ira avec sang froid », Sadio Mané

Sadio Mané s’est exprimé sur les chances du Sénégal à la Coupe du Monde. Pour le champion d’Afrique, son pays ne fait pas partie des favoris. « Je ne vois pas le Sénégal comme favori parce qu’il y’a d’autres nations très loin devant comme la France, l’Espagne… . On ira là-bas avec sang froid et essayer de faire ce que nous avons l’habitude de faire », a-t-il laissé entendre sur Rmc décrypté par Senego. Le deuxième de l’histoire. Après George Weah, sacré en 1995, Sadio Mané est le deuxième joueur africain de l’histoire à terminer sur le podium du Ballon d’Or. L’international sénégalais est récompensé pour sa saison majuscule avec Liverpool (vainqueur de la League Cup et la FA Cup, finaliste de la Ligue des Champions, deuxième de Premier League) ainsi qu’avec les Lions de la Teranga, avec qui il a remporté la première Coupe d’Afrique des Nations du pays. Le Sénégal est placé dans le groupe A avec le Qatar, pays organisateur, l’Équateur et Pays-Bas.