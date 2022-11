Mondial 2022 : Deschamps appelle le fils d'un ex champion du monde à la rescousse

Les Bleus ont du renfort. Marcus Thuram, attaquant du Borussia Mönchengladbach, a été convoqué pour compléter le groupe de l'équipe de France retenu pour la Coupe du monde au Qatar, a confirmé lundi à l'AFP une source au sein de la Fédération française de football. Le joueur de 25 ans, actuel deuxième meilleur buteur de Bundesliga (10 buts), n'a plus été convoqué avec les Bleus depuis l'été 2021 à l'Euro, qu'il a disputé comme remplaçant. La FFF a d'abord annoncé la nouvelle sur Twitter, confirmant une information du quotidien L'Equipe, avant de supprimer son message. Le fils de Lilian Thuram, crédité de quatre sélections en 2020 et 2021, est attendu au centre d'entraînement de Clairefontaine-en-Yvelines dans la journée de lundi, au premier jour du rassemblement de l'équipe de France. Didier Deschamps a convoqué 25 joueurs lors de son annonce de liste mercredi, mais la Fifa autorise les sélectionneurs à en emmener jusqu'à 26 au Qatar. Ces derniers ont jusqu'à lundi 18h00 GMT pour transmettre leur liste officielle à la Fifa. Thuram réalise un début de saison remarqué sous les couleurs de son club de Mönchengladbach, avec lequel il a marqué 13 buts et réalisé 4 passes décisives toutes compétitions confondues. L'équipe de France débute son Mondial dans le groupe D par une rencontre contre l'Australie le 22 novembre.