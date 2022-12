Mondial 2022: Décès du journaliste américain Grant Wahl à la fin du match Argentine vs Pays-Bas

Un célèbre journaliste de la chaîne américaine CBS Sports est décédé subitement vendredi 9 décembre 2022 à Doha, ont annoncé son épouse et la Fédération américaine de football. Le journaliste Grant Wahl est décédé à la fin du match opposant l’Argentine aux Pays-Bas.Grant Wahl, 48 ans, s’est écroulé en tribune vendredi 9 décembre 2022 lors de la Coupe du Monde et n’a pu être ranimé., renseigne Ouest France visité par Senego. L’Américain avait récemment fait parler de lui après sa détention au Qatar pour avoir porté un T-shirt arc-en-cielCe diplômé de la prestigieuse université de Princeton et spécialiste du football avait longtemps travaillé pour la célèbre revue Sports Illustrated avant de rejoindre CBS Sports en 2021. Il est décédé en assurant la couverture du quart de finale entre l’Argentine et les Pays-Bas. Un possible malaise cardiaque D’après la radio américaine NPR, il s’est effondré dans la tribune de presse alors que le match tirait à sa fin. Du personnel médical a pratiqué les gestes de premiers secours avant de l’emporter sur une civière. Selon le quotidien américain The Wall Street Journal, Wahl a semble-t-il succombé à un malaise cardiaque. Dans un épisode de son podcast Futbol avec Grant Wahl, mis en ligne quelques jours avant sa mort le 6 décembre, il s’était plaint d’un malaise auprès de son co-animateur Chris Wittyngham. Il avait même indiqué dans son journal personnel avoir demandé de l’aide à la clinique médicale du centre des médias de la Coupe du monde, pensant qu’il souffrait de bronchite, révèle le média français parcouru par Senego. Une amélioration de courte durée Wahl pensait alors ressentir une « capitulation involontaire de mon corps et de mon esprit » après avoir peu dormi ces derniers mois, en raison de la préparation du Mondial et de l’écriture d’un livre. Un stress élevé et une lourde charge de travail, suivis par un rhume pendant 10 jours, qui « s’est transformé en quelque chose de plus grave », écrivait-il. Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré que le département était en « communication étroite » avec la famille de Wahl.