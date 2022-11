Mondial 2022 : Après l’Arabie Saoudite, le Japon crée l’exploit face à l’Allemagne (2-1)

Menés au score à la pause, les Japonais sont revenus des vestiaires encore plus motivés qu’en première période. Après deux buts marqués coup sur coup par Doan et Asano, les Asiatiques ont réussi à faire déjouer l’Allemagne grâce notamment à une débauche d’énergie absolument stratosphérique. Les Allemands étaient clairement en manque d’inspiration dans le dernier geste aujourd’hui. Il manquait beaucoup d’ingrédients pour une équipe qui a vite paniqué après le premier but adverse. La Mannschaft débute donc ce Mondial de la pire des manières avec cette défaite dès le premier match. Japon 2 Allemagne 1 !