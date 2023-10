Modou Lo-Ama Baldé : les surprenants prix des billets

Dans un mois, Modou Lô remettra en jeu son titre de Roi des arènes face à Ama Baldé. Après plusieurs reports, pour blessures successives des deux lutteurs, le combat royal est calé pour le 5 novembre. Les amateurs qui voudront assister aux explications entre le Parcellois et le Pikinois, à l’Arène nationale, devront casquer fort. D’après Les Échos, Luc Nicolaï & Co, la structure organisatrice, a placé la barre très haut. Le journal parie qu’il s’agit «de la billetterie la plus chère enregistrée par l’arène». Les places sont réparties en quatre catégories. Les «vert-jaune» coûtent 10 000 francs CFA, les «rouge» 25 000, l’annexe loge 50 000 tandis qu’il faudra débourser 200 000 pour suivre le combat depuis la loge officielle.