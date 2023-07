Modou Lo-Ama Baldé : le CNG a fixé la date du combat royal

Sauf retournement de situation, Modou Lo et Ama Baldé s’affronteront le 5 novembre prochain. C’est la date retenue par le CNG pour le combat royal, initialement programmé le 13 mars 2022 mais reporté à cause d’une blessure du premier. D’après Sunu Lamb, qui donne l’information, les différentes parties (les lutteurs et le promoteur) se sont engagées à être au rendez-vous. Du côté du camp de Ama Baldé, Abdou Bakhoum, manager de ce dernier, révèle avoir reçu la correspondance du CNG en ce sens vendredi dernier. Laissant entendre que son lutteur est partant. Idem du côté du Roi des arènes. «J’ai eu au téléphone Modou Lô, qui est aux États-Unis, pour l’informer. Il m’a dit qu’il est prêt à honorer son contrat», informe Ass Barro, le manager du Parcellois, toujours dans Sunu Lamb. Quid de la position du promoteur ? «Au moment où je vous parle, j’ai la confirmation que Luc Nicolai garde la date donnée par le CNG», renseigne une source du journal spécialisé.