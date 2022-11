Ministère de l’Education nationale : le budget 2023 connaît une hausse de plus de 171 milliards FCFA

Le projet de budget 2023 du ministère de l’Education nationale est arrêté à 803 048 460 268 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et à 778 549 450 268 FCFA en crédits de paiement (CP) contre 606.662.533.480 FCFA en 2022, soit une hausse de plus de 171 milliards FCFA. Le budget 2023 est établi sur quatre programmes. Les crédits alloués au programme «Education Préscolaire » pour l’exercice 2023 s’élèvent á 14 888 060 909 FCFA en AE et en CP. Concernant le programme « Enseignement élémentaire », les crédits de ce programme s’élèvent à 362 790 289 250 FCFA en AE et à 338 290 289 250 FCFA en CP. Les crédits alloués au programme «Enseignement moyen général» pour 2023, s’élèvent à 145 176 353 823 FCFA en AE et en CP. De même que pour le programme «Pilotage et Coordination administrative », les crédits s’élèvent à 158 411 878 030 FCFA en AE et 158 412 868 030FCFA en CP.