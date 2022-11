Ministère de l'Eau et de l'Assainissement : Le budget 2023 arrêté à plus 131 milliards F CFA

Le budget du ministère de l'Eau et de l'Assainissement est en cours d’examen en plénière à l’Assemblée nationale. Il est arrêté à 131 746 775 790 F CFA en crédits de paiement (CP) et 320 212 017 417 F CFA en autorisations d'engagement (AE). Ce projet de budget est réparti en quatre programmes. Il s’agit du Programme 1028 qui concerne le Pilotage, la Coordination et la Gestion administrative. Pour l'exercice 2023, les crédits dudit programme sont fixés à 2 651 366 286 F CFA en CP et en AE. Les crédits alloués au Programme 2088 sur la Gestion intégrée des Ressources en eau sont arrêtés à 20 555 083 182 F CFA en CP et à 39 312 803 372 F CFA en AE. Le Programme 2090 traite l’Assainissement et la Gestion des eaux pluviales. Les crédits alloués à ce programme sont arrêtés à 63 837 788 515 F CFA en CP et à 146 994 562 776 F CFA en AE. Un autre programme concerne l’accès à l’eau potable avec comme crédits fixés à 44702537807 F CFA en crédits de paiement et à 131 253 284 983 F CFA en crédits d’engagement. À noter que l’examen du budget en commission a été fait par la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission du Développement durable et de la Transition écologique, et à la Commission du Développement rural, en sa séance du jeudi 10 novembre 2022. Le gouvernement était représenté par Serigne Mbaye Thiam, Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Mamadou Moustapha Ba, Ministre des Finances et du Budget, Samba Sy, Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, et Issakha Diop, Ministre auprès du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, chargé de la Prévention et de la Gestion des inondations.