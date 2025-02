Mike Tyson à Dakar : le récit de son arrivée à l'AIBD

Dakar a un hôte de marque, s'exclame L'Observateur, qui donne l'information. Mike Tyson, la légende des poids lourds, a foulé le tarmac de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass, ce vendredi, créant le buzz. Son vol AF718 d'Air France a atterri vers 21h, indique le journal. Celui-ci, décrivant la scène, explique qu'«une foule composée d'asiatiques [ayant] voyagé dans le même avion que lui et des usagers de l'aéroport [ont tous] voulu immortaliser le moment».



«Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour extirper la star américaine», ajoute la même source.



L'ancien champion du monde de boxe n'est pas venu seul. Le titre du Groupe futurs médias précise qu'il est accompagné de sa femme et leur fille. La famille est escortée par Nabil Benhamouda, garde du corps et ami du boxeur. Qui est également venu avec son cameraman, filmant la scène.



Avant d'atterrir à Dakar, Mike Tyson a été aperçu à Nice, en France. Les raisons de sa visite au Sénégal sont encore inconnues, souligne L'Observateur.