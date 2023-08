Meurtre de Fallou Ndiaye à Sam Notaire : Ce que révèle l’autopsie

On en sait un peu plus sur les circonstances du décès de Fallou Ndiaye, retrouvé mort poignardé, ce lundi, sur la terrasse du domicile de son père au quartier Sam Notaire de Guédiawaye. En effet, le certificat de genre de mort délivré par les médecins du service d’anatomie et cytologie pathologique de l’Hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff (ex, Cto) confirme que l’enfant de 5 ans a été tué par arme blanche. Le certificat relève une « plaie pénétrante thoracique antérieure gauche mesurant 5 cm verticale à bord nets, située à 1cm de la ligne médiane et 3,5 cm sous la tête de la clavicule gauche, due à une arme blanche tranchante longue pointue ayant sectionné les articulations sterno-costales des 3è, 4è, 5è et 6è des côtes gauches, perforé le péricarde et la paroi antérieure du ventricule droit du cœur », une autre plaie « pénétrante abdominale de 2 cm située dans l’hypochondre droit sans lésions viscérales » et une « large plaie cervicale antérieure droite de 4,3 cm superficielle » et un « contenu gastrique alimentaire non digéré ». Selon des informations, les auditions se poursuivent dans les locaux du commissariat de police de la localité. Ainsi, sa mère, divorcée, la première épouse de son père, Pape Ndiaye, également divorcée, et l’actuelle femme de celui-ci, ont toutes été devant les hommes du commissaire Mouhamadou Lamine Diop, ce mercredi. L’autopsie faite, le procureur près le tribunal de Pikine-Guédiawaye a remis à la famille, le certificat aux fins d’inhumation.