Mesures sur la vie chère : « les prix seront appliqués d’ici mercredi ou jeudi » (ministre)

Le président Macky Sall a annoncé samedi des mesures de baisse relatives au logement, au riz, à l’huile, au sucre ou encore aux fournitures scolaires pour soulager les populations face à la cherté de la vie. Cette décision a été prise à l’issue d’une rencontre sur la consommation en présence des commerçants et des industriels. Pour rendre ces mesures effectives, « des arrêtés seront pris et les prix seront appliqués d’ici mercredi ou jeudi », selon le ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana.