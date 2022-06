Mercato : Sa visite médicale bouclée, Sadio Mané s'affiche pour la première fois avec les couleurs du Bayern Munich...

Son examen médical à l’hôpital Barmhezigen Brüder bouclé, Sadio Mané qui a maintenant officiellement rejoint le prestigieux club allemand, le Bayern Munich, s'est affiché sous ses nouvelles couleurs.



Une image symbolique qui marque le début de l'aventure du ballon africain 2019, dans son 5eme club et le 4eme championnat qu'il va découvrir après la France avec Metz, l'Autriche (Salzbourg) et l'Angleterre (Liverpool.)



En tenue décontractée avec un short bleu de nuit et un t-shirt rouge avec le logo du club, Mané est ressorti souriant pour saluer la foule qui s'est amassée devant l'hôpital. Le sénégalais s'est ainsi offert un premier bain de foule entre les journalistes qui ont fait le déplacement et ses nouveaux fans allemands qui ont eu droit à quelques autographes.



La présentation officielle de Sadio Mané sous ses nouvelles couleurs aura lieu ce mecredi à l'Allianz Arena, son nouveau terrain de jeu...