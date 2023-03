Mercato : Pour son prochain club, Neymar a fait un choix

Alors que sa saison est terminée après une opération à la cheville, Neymar a une préférence pour son avenir. En fin de contrat en juin 2027 avec le PSG, l'attaquant brésilien de 31 ans souhaiterait aller au bout de son bail et terminer sa carrière au PSG, selon The Athletic. Pour rappel, l'ex joueur du Barça émarge à 36 millions d'euros par an. Reste à savoir si Paris sera du même avis.