Mercato : Besiktas souhaiterait recruter Nampalys Mendy cet hiver

Besiktas, qui souhaite s’offrir Nampalys Mendy cet hiver, et dont le contrat avec Leicester City expirera à la fin de la saison, proposera au club anglais de payer son salaire de la deuxième partie de la saison. Besiktas, qui veut renforcer son milieu de terrain, a lancé le compte à rebours pour le 12 janvier, date à laquelle débutera le mercato hivernal en Turquie. Nampalys Mendy de Leicester City est la première cible des Noirs et Blancs, selon la presse turque Des plans sont en cours de préparation pour que le joueur sénégalais de 30 ans, dont le contrat avec Leicester City expirera à la fin de la saison, rejoigne le club turc gratuitement. Cependant, renseigne la presse locale turque, Besiktas fera une offre cet hiver d’une demi-saison pour Mendy, qui souhaite être transféré pour afin de jouer, et demandera à Leicester de payer le salaire du joueur dans cette seconde partie de la saison. A la fin de la saison, un nouveau contrat sera signé en fonction des performances du champion d’Afrique.