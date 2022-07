Mercato : Après le départ de Koulibaly, Naples veut tenter la piste Abdou Diallo…

Le départ de leur roc défensif, Kalidou Koulibaly, acté, Naples se positionne déjà sur le marché des transferts pour lui trouver un remplaçant. Et, les dirigeants du Napoli ne sont pas allés chercher bien trop loin puisqu’ils visent le binôme de Koulibaly en sélection nationale du Sénégal, Abdou Diallo (26 ans.)



Selon l’Equipe, le défenseur du PSG en quête d’un nouveau point de chute et surtout de plus de temps de jeu, lui qui est confiné sur le banc de Paris, pourrait rebondir en Serie A cet été.



Dans l’éventualité d’un accord entre le PSG et Naples, l'indemnité de transfert devrait tourner autour 20 à 25 millions d’euros. Une belle affaire à saisir pour s’attacher les services de l’ancien du Borussia Dortmund dont le bail court jusqu’en 2024.



Encore dans le groupe, Abdou Diallo était titulaire ce vendredi avec le PSG lors du match amical remporté par les siens 2-0 contre Quevilly