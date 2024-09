Mbour : une pirogue avec 170 passagers clandestins introuvable depuis un mois

Selon les informations de Source A, une embarcation partie du Téfess de Mbour, avec à son bord 170 passagers, est introuvable depuis un mois. La mauvaise nouvelle tombe au lendemain du nouveau drame, celui du chavirement d’une pirogue dimanche dans la même localité. « Entre le jour du drame et hier mardi, les corps sans vie repêchés et enterrés sont au nombre de 46. Parmi eux, 7 corps découverts hier nuit à Joal et 4 autres entre Saly et Ngaparou, ont été inhumés vers 22 h 30 », décompte le journal. La même source rapporte que « le capitaine de la pirogue, frère du maire Cheikh Issa Sall, avait embarqué avec une dizaine de membres de sa famille ». « Le convoyeur, as de la nage, a pu s’en tirer. Deux de ses enfants, des marins, et un de ses neveux, font également partie des rescapés », glisse le quotidien d’information. Aucune nouvelle des autres. Pour rappel, C. Sall, le convoyeur, s’est rendu à la police.