Mauritanie : 2 sénégalais décédés et 3 autres blessés dans un accident

Deux Sénégalais sont décédés et trois autres blessés dans un accident de la route survenu, ce jeudi à Zouerate, une ville du nord de la Mauritanie proche de la frontière avec le Sahara. Revenant du travail à bord d’un véhicule, les Sénégalais ont fait un accident. Le chauffeur aurait perdu le contrôle et la voiture s’est renversé. Résultat côté sénégalais, deux morts (originaires de Mboro et de Touba) et trois autres grièvement blessés. Selon le responsable de la communauté sénégalaise, les corps des disparus sont voie de rapatriement. Bara Lèye qui s’exprimait vendredi sur la Rfm, renseigne que les compatriotes, arrivés à Zouerate, tout juste après la Korité, travaillaient comme soudeurs métallique dans une entreprise de la place.