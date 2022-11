Mary Teuw Niane aux Lions : «J’ai encore un grand espoir»

Les champions d’Afrique en titre se sont inclinés hier face aux Pays-Bas, pour leur entrée en lice à la Coupe du monde Qatar-2022, sur le score de 2 buts à 0. Une défaite qui complique la tâche des protégés d'Aliou Cissé dans la course à la première place du groupe, voire la qualification au second tour. Cependant, les Sénégalais ont toujours bon espoir, comme le démontre Mary Teuw Niane, ancien ministre de l’Enseignement supérieur, dans le message ci-dessous : «Nous avons vécu ce premier match des Lions, comme tous les Sénégalais, avec beaucoup d’attention, beaucoup d’envie que notre équipe nationale puisse gagner. J’ai beaucoup aimé les 80 premières minutes où je pense que nous avons fait jeu égal et parfois même, nous avons pris le dessus sur l’équipe néerlandaise. Maintenant, ils (joueurs néerlandais) ont eu plus d’efficacité que nous en marquant ces deux buts qui leur donnent la victoire. N’empêche, j’ai encore un grand espoir, parce que rien n’est joué. On a deux matchs devant nous. Si les Lions les gagnent, ils se qualifient, d’autant plus que la victoire de l’Équateur sur le Qatar ouvre les jeux. Il n’y a pas donc de difficulté, j’ai bon espoir. Ma seule crainte est que désormais, la première place pourrait nous échapper et nous risquons de rencontrer l’Angleterre en huitièmes de finale», estime l’ancien Pca de Petrosen.