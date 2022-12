Marseille : Bamba Dieng vers une prolongation

Selon les informations du journal marseillais La Provence, les relations entre le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria et l’agent de Bamba Dieng se seraient relancées. L’issue la probable serait une prolongation de contrat pour l’international sénégalais alors qu’un départ était quasiment acté pour lui, il y a quelques semaines. Sous contrat jusqu’en 2024, Bamba pourrait prolonger d’un an supplémentaire. Auteur d’une réalisation cette saison, le joueur formé à Diambars devrait avoir plus de temps de jeu à la reprise avec le départ de Luis Suarez et la malheureuse blessure d’Amine Harit, juste avant le Mondial.