Maroc : Walid Regragui insatiable, vise une place en finale

Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, a évoqué le match contre la France en conférence de presse ce mardi. Les Lions de l’Atlas ne sont qu’à une victoire de jouer une finale de Coupe du monde, ce qui sera une première pour le continent africain. Mais avant d’imaginer un tel scénario, il faudra battre les champions du monde en titre. L’équipe dirigée par Walid Regragui a de sacrés arguments et a déjà écarté la Belgique, l’Espagne et le Portugal de son chemin. Il ne compte pas donc se contenter de cette place en demi finale et vise plus. « On est venus changer les mentalités de notre continent. Si on est contents d’être en demi, je ne serais pas content moi. Je veux être en finale », a déclaré l’entraîneur marocain en conférence de presse ce mardi matin.