Maroc-France : La Maire du 8e arrondissement de Paris craint "une guerre civile"

Après les violences de ce week-end, la Maire du 8e arrondissement de Paris craint "une guerre civile, mercredi soir, sur les Champs-Elysées après le match France/Maroc". Jeanne d'Hauteserre était l'invité de CNews ce matin et elle a exprimé sa colère face à tous ces gens qui débarquaient sans aucun contrôle sur les Champs Elysées, alors que pour le 31 décembre ou le 14 juillet, on parvient à contrôler les accès à la plus belle avenue du monde : "Quand on veut fêter la victoire, on ne vient pas avec des mortiers. Or ces personnes ne viennent en réalité" que pour casser avec des barres de fer. Pour mercredi, tout le monde à peur d'une guerre, d'une guérilla, d'une guerre civile, et on ne veut pas que les Champs Elysées soient transformés en champ de bataille !"