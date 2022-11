Manchester United : Cristiano Ronaldo sort du silence et détruit Erik ten Hag

Dans une interview accordée en Angleterre, Cristiano Ronaldo s’est complètement lâché sur sa situation compliquée à Manchester United. La star portugaise a notamment révélé n’avoir aucun respect pour Erik ten Hag, son entraîneur. Voilà une sortie médiatique fracassante qui va faire couler beaucoup d’encre dans les prochains jours. Depuis l’arrivée d’Erik ten Hag sur le banc de Manchester United l’été dernier, tout a changé pour Cristiano Ronaldo (37 ans). La star portugaise n’a jamais vraiment fait partie des plans de l’ancien coach de l’Ajax, qui n’a pas hésité à faire du quintuple Ballon d’Or un simple remplaçant du côté d’Old Trafford. Dans l’œil du cyclone pour avoir refusé d’entrer en jeu contre Tottenham, il y a peu, quittant même le stade avant le coup de sifflet final à Manchester, CR7 s’était attiré les foudres des médias, des supporters et de sa direction, qui l’avait même écarté du groupe pendant plusieurs jours. Ronaldo a finalement été réintégré, bénéficiant même de plus de temps de jeu depuis quelques matchs. Malade cette semaine, le numéro 7 des Red Devils avait manqué le match de League Cup contre Aston Villa, avant de ne même pas faire partie de la feuille de match ce dimanche à Fulham (2-1, J16 de Premier League), sans indication particulière du club mancunien. «Je n’ai pas de respect pour lui» C’est peut-être un hasard total, mais Cristiano Ronaldo a accordé une interview à Piers Morgan et relayée par The Sun, qui a été diffusée dans la soirée de ce dimanche. Un entretien au cours duquel le Portugais a totalement vidé son sac. « Est-ce qu’ils ont tenté de me virer ? Oui, pas seulement le coach, mais deux trois gars (en interne) ont tenté de me faire partir, a d’abord lâché l’ancien du Real Madrid. Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m’en fiche, les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j’ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison, mais aussi la saison dernière. » Et le meilleur buteur de l’histoire en sélection de tenir des propos très lourds envers Erik ten Hag. « Je n’ai pas de respect pour lui (Ten Hag) parce qu’il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n’as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi. » Pour couronner le tout, Cristiano Ronaldo a également accusé son club et donc ses dirigeants de manquer d’empathie lorsque sa fille de trois mois a été hospitalisée en juillet et qu’il n’a pas pu revenir à la pre-saison à temps pour rester à son chevet. Ronaldo est sorti du bois, et ça fait des dégâts, à quelques jours du Mondial 2022 et quelques semaines du mercato hivernal… Cristiano Ronaldo veut partir Une interview qui devrait faire beaucoup de bruit dans toute l’Europe, ces prochaines heures. Et le quintuple Ballon d’Or a expliqué les raisons de cette prise de parole. «Pour moi, les fans sont tout. C’est pourquoi je donne cette interview, parce que je pense que c’est le bon moment pour dire ce que je pense. Je pense que les fans devraient connaître la vérité. Je veux le meilleur pour le club. C’est pourquoi je suis venu, mais il y a des choses à l’intérieur (du club) qui n’aident pas à atteindre le plus haut niveau comme City, Liverpool et même maintenant Arsenal», a-t-il expliqué, avant d’évoquer son avenir et un départ qui s’annonce imminent. «Un club de cette dimension devrait être au sommet de l’arbre à mon avis et ils ne le sont malheureusement pas. La progression était nulle (lorsqu’il est revenu à Manchester United). Depuis le départ de Sir Alex (Ferguson), je n’ai vu aucune évolution dans le club. Rien n’avait changé. Comme disait Picasso, il faut le détruire pour le reconstruire et s’ils commencent par moi, pour moi, ce n’est pas un problème». Une belle punchline qui scelle peut-être définitivement le retour de Cristiano Ronaldo, chez les Red Devils. Footmercato