Mame Mbaye Niang : «Je n’ai jamais été épinglé par un rapport»

Le passage du ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang, a été une occasion pour les députés de l’opposition de déterrer le rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) sur le Programme des domaines agricoles (PRODAC). Un rapport qui, selon l’opposition, épinglait Mame Mbaye Niang. Il s’agirait d’un détournement d’un montant de 29 milliards du PRODAC. Et c’est le député Abass Fall qui a ouvert le bal. Ce dernier trouve «curieux» de voir «Pape Alé Niang, Papito Kara et Amy Dia en prison pour un rien, alors que dans cet hémicycle, une personne accusée d’un détournement de 29 milliards est là pour défendre un budget, parce que tout simplement le président Maky Sall a mis son coude sur ce dossier». Allant plus loin, Abass Fall affirme qu’on ne peut pas comprendre «qu’un ministre du Tourisme, censé travailler à l’attractivité du pays, soit aujourd’hui porteur d’un discours pouvant conduire à une instabilité, car passant tout son temps à parler du troisième mandat». Abordant dans le même sens, le parlementaire Abo Mbacké considère que Mame Mbaye Niang n’a été nommé que pour «faire la promotion du 3e mandat”. Le ministre a tout de même apporté des réponses à ce qu’il qualifie «d’accusations gratuites». «Si on vous demandait aujourd’hui d’apporter des preuves de ce que vous avancez, vous ne le ferait pas», a déclaré Mame Mbaye Niang, s’adressant à Abass Fall. Poursuivant, le ministre du Tourisme affirme «n’avoir jamais été épinglé par un rapport». Mame Mbaye Niang a ainsi demandé aux députés de l’opposition «d’éviter les calomnies». À propos du troisième mandat, Mame Mbaye Niang estime qu’il s’agit d’un sujet politique.