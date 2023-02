Malick Gakou : « Quoi qu’il advienne, je serai le 5e Président du Sénégal »

Le leader du Grand Parti (GP), Malick Gakou est confiant de sa victoire le soir du 25 février 2024 pour l’élection présidentielle. D’après lui, quoi qu’il advienne, il sera le 5e président du Sénégal. « Je serai le 5e Président du Sénégal, quoiqu’il arrive. J’ai les mains propres et je suis l’un des rares hommes politiques sénégalais qu’on n’amènera pas à la Var », a déclaré Malick Gakou dans un entretien avec Vox Populli. D’après M. Gakou, les Sénégalais le connaissent et il connait les Sénégalais, leurs attentes qui concernent la prise en charge de l’emploi des jeunes, la lutte contre la précarité, le développement économique et social, le développement industriel du pays.