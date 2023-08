Mali, Burkina, Niger : Air France prolonge la suspension de ses vols

La compagnie aérienne, Air France, a décidé de prolonger ‘’jusqu’au 31 août inclus’’ la suspension de ses vols à destination du Mali, du Burkina Faso et du Niger, a appris l’APS. L’entreprise française d’aviation civile avait, depuis 7 août dernier, cessé ses liaisons aériennes avec ces pays, a indiqué la compagnie dans un communiqué dont l’APS a eu connaissance. Air France effectuait sept (7) vols par semaine à destination de Bamako, cinq (5) vols à destination de Ouagadougou et quatre (4) vols hebdomadaires vers Niamey. Cette décision de suspension de toutes les liaisons aériennes avait été prise à la suite de la fermeture de l’espace aérien du Niger après le coup d’État militaire. Le vendredi 11 août, l’aviation civile malienne avait supprimé l’autorisation accordée à Air France d’exercer des vols entre Paris et Bamako.