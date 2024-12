Mairie de Dakar : Les premiers mots de Ngoné Mbengue qui assure l'intérim de Barthélémy Dias

À la ville de Dakar, Barthélémy Dias a été déchu de ses fonctions par l’autorité préfectorale. À présent, c’est Ngoné Mbengue qui assure l’intérim. Elle vient de s’exprimer sur la situation qui prévaut actuellement. Barthélémy Dias n’est plus maire de Dakar. En attendant l’examen des recours qu’il a déposés devant les juridictions compétentes, c’est Ngoné Mbengue qui assure l’intérim. Cette dernière s’est exprimée sur les nouvelles responsabilités qui l'attendent. «Aujourd’hui en tant qu’adjointe au maire assurant l’intérim, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer le travail. Et suivre l’agenda que le maire avait laissé en me focalisant sur tout ce qui est prioritaire pour les dakarois», a-t-elle déclaré sur les ondes de la Rfm. Pour ce qui est de la réunion du conseil municipal, qui était prévue ce jeudi, Mme Mbengue déclare que le préfet de Dakar leur a signalé qu’il n’ont pas respecté le délai de trois jours. «L’article 146 dispose que le délai de convocation d’une session ordinaire est de 3 jours francs. Et que pour une session extraordinaire, le délai peut être de 24 heures. C’est la seule reproche qu’il nous a faite, celle de n’avoir pas respecté les délais de 3 jours francs», a indiqué la mairesse intérimaire. À présent la réunion du conseil municipal est prévue jeudi prochain.