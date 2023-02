Macky Sall gâte les Lions locaux et l’équipe de Beach soccer

Les équipes nationales de football local et du beach soccer ont été honorées, hier, au palais de la République. Après leurs sacres continentaux, les joueurs et les membres de l’encadrement technique ont reçu une prime spéciale de 10 millions francs CFA. Les héros d’Algérie et les Lions du beach soccer recevront aussi chacun un terrain de 500 mètres carrés dans la région de Dakar. Après leur sacre samedi dernier à Alger, les Lions locaux ont été reçus, hier, au palais de la République par le chef de l’Etat, Macky Sall. Les vainqueurs du dernier championnat d’Afrique des nations (CHAN) et l’ensemble des membres de l’encadrement technique des Lions locaux revenus d’Algérie ont été récompensés. Ils ne sont pas les seuls à être reçus au palais d’autant plus que les Lions du beach soccer qui avaient remporté, vendredi 28 octobre 2022, la 7ème CAN de leur histoire en dominant l’Égypte en finale (2-2, 6 tirs au but à 5) ont, eux aussi, été récompensés. En effet, le chef de l’Etat sénégalais a décidé d’allouer une prime spéciale de 10 millions francs CFA à chaque joueur et membre de l’encadrement technique. Les héros d’Algérie et les Lions de la plage recevront aussi chacun un terrain de 500 m2 dans la région de Dakar. Auparavant, le président de la République, dans son discours a déclaré que : « décidément les planètes sont alignées et bien alignées pour le Sénégal comme nous avons ici cet alignement des trois coupes d’Afrique (la Coupe d’Afrique des nations, la Coupe d’Afrique de Beach Soccer et le CHAN). Nous signons ainsi un triplé historique, sans doute le premier en Afrique. Je n’oublie pas que notre pays est également champion d’Afrique de football des sourds muets et champion de l’UFOA dans la catégorie des filles entre autres performances du football sénégalais ». Il poursuit : « je suis heureux de vous recevoir au palais de la République pour vous honorer et vous dire ma fierté et celle de la Nation toute entière. Sur toutes les plages du monde, l’équipe nationale du Beach soccer nous a habitué à des performances de grande classe en rivalisant avec les meilleurs talents. En gagnant pour la 7ème fois avec brio la Can du beach soccer vous avez confirmé votre standing international et votre suprématie continentale. Bravo. Vous nous avez fait aimer le football de plage. Vous avez ouvert la voie à de jeunes générations qui auront la lourde tâche de marcher sur vos pas pour maintenir le standing de notre pays dans le cercle restreint des nations de football de plage ». S’adressant aux Lions de l’équipe nationale de football local, le président Sall a souligné : « avec votre victoire de samedi vous nous offrez le meilleur cadeau d’anniversaire. Puisque demain (aujourd’hui 6 février) marque la date d’anniversaire du premier triomphe de notre en coupe d’Afrique des nations. Mieux encore, alors que vous étiez considéré comme des outsiders après 11 années d’absence du Sénégal au CHAN vous avez déjoué tous les pronostics prouvant par là qu’avec la force et la détermination du lion il n’y a pas de pronostics qui vaille. Tout peut s’arracher jusqu’à la victoire finale. Nous avons apprécié le caractère de « Dem ba diekh » en bloc. Ainsi, vous avez joint l’acte à la parole en faisant de chaque match une finale à gagner. Vous avez porté haut les couleurs nationales ». Toutefois, le chef de l’Etat a demandé au ministre des Sports et à son gouvernement de lui proposer un programme national de soutien au football local. Ce n’est pas tout puisqu’il demande au secteur privé et aux entreprises publiques de sponsoriser le football local. Non sans oublier de dire que ce football local aura le soutien de l’Etat. emédia