Macky Sall à Tambacounda : Le chapelet de doléances des populations

Les populations de Tambacounda se mobilisent pour accueillir le président de la République, Macky Sall qui sera l’hôte de la région orientale à l’occasion de plusieurs séries d’activités prévues du 26 au 29 décembre (Inaugurations de la route Tambacounda-Kidira et du camp militaire de Goudiry, le conseil présidentiel, le conseil des ministres décentralisé et la journée nationale de l’élevage). Dans certaines rues jouxtant le centre-ville et les alentours de la Gouvernance, le décor a totalement changé. On s’en rend facilement compte avec les affiches à l’effigie du président Sall et des pancartes placées le long des artères de la ville. A l’intérieur de Gouvernance également, où doit loger le président de la République, le décor a radicalement changé. C’est le cas aussi au Conseil départemental de Tambacounda qui a fini de faire peau neuve. Des lampes installées dans certains poteaux qui n’existaient que de nom. On s'affaire aux derniers réglages avant l'arrivée de l'hôte présidentiel. Les doléances des Tambacoundois La visite de Macky Sall est une occasion également pour la population d'égrener son chapelet de doléances. Selon Bounama Kanté, coordonnateur régional de la synergie des actions, les populations attendent des actes forts. « Au centre du conseil présidentiel et de celui des ministres… Nous, populations de Tambacounda attendons des actes forts allant dans le sens de la réalisation des projets structurants », dit-il. Avant d’énumérer, « l’université du Sénégal oriental, la réhabilitation et la mise en service des Chemins de fer, le Terminal à containers (Port sec), l’hôpital régional, l’espace numérique ouvert et l’ISEP ». En dehors de ces doléances, l’ancien adjoint au maire de la commune de Tambacounda souligne que cette visite du Président Macky Sall serait juste un moment de récréation ou de voyage nostalgique vers l’Est ».