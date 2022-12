Macky Sall : « Les Etats-Unis doivent accepter d’investir un peu plus en Afrique »

Le Président Biden n’oublie pas le continent africain pour la faire sortir de la pauvreté. C’est du moins ce que révèle son homologue sénégalais. En effet, au-delà des intentions, le Président Macky Sall, dans un entretien avec The Ney York Times, veut que les Etats-Unis investissent un peu plus dans le vieux continent. Comment pensez-vous que le président et son gouvernement peuvent soutenir au mieux l’Afrique dans sa lutte pour sortir de la marginalité ? La réponse du Président Sall à cette question de The New York Times renseigne sur cette sollicitude du Yankee à l’essor de l’Afrique. « Je pense que le président a le désir de travailler avec l’Afrique. C’est clair. Il m’a dit un jour que s’il était président, ce serait en grande partie grâce au vote des Afro-Américains. C’est quelque chose qu’il porte dans son cœur. Mais nous avons besoin de choses plus concrètes, et les États-Unis, en tant que pays le plus puissant du monde, peuvent stimuler cela, s’il y a une volonté politique. Ils doivent accepter d’investir un peu plus dans le continent. Pas de l’aide, mais des investissements. Nous ne demandons pas l’aumône. Ce que nous demandons, c’est de pouvoir accéder aux marchés, et qu’il n’y ait pas trop de tensions entraînant une hausse des prix du blé, des engrais, comme nous l’avons connu cette année. Cela a obligé nos États à subventionner, alors que nous souffrons déjà beaucoup du Covid et de la guerre en Ukraine.