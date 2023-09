MMA : Reug Reug décroche un nouveau combat

Reug Reug poursuit sa marche dans le MMA. À une date à déterminer, il effectuera sa huitième sortie dans cette discipline qu’il pratique en même temps que la lutte avec frappe. Ce sera face à Dereck Chisora surnommé Del Boy. Reug Reug compte six victoires et une défaite en MMA. Sa dernière sortie, le 4 août dernier à Singapour, s’est soldée par un succès retentissant. Il avait infligé au Brésilien Buchecha la première défaite de sa carrière. Le Thiaroyois tentera de signer sa septième victoire contre Dereck Chisora (40 ans), un adversaire expérimenté. En 46 combats, ce dernier compte 33 succès, dont 23 par KO, et 13 défaites.