Lutte : Ada Fass triomphe de Zoss, liesse à la Médina et à Fass

Vainqueur du combat de ce dimanche face à Zoss, le lutteur Ada Fass, la coqueluche des jeunes de la Médina, Gueule Tapée et Fass Delorme, a été porté au pinacle. Une foule immense, composée de jeunes et de femmes, est sortie fêter sa victoire. Ses fans sont spontanément sortis dans les rues à bord de véhicules et de motos, et ont parcouru les artères de la Médina pour manifester leur joie et célébrer le nouveau succès du champion de l'écurie Fass Mbolo.