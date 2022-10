Liverpool – Paul Merson: « Vendre Sadio Mané, qui marque de très gros buts, était la pire des affaires »

Sadio Mané est décidément l’absent le plus présent à Liverpool. Après chaque match de Liverpool, son nom refait surface. Après son départ, les Reds se sont offert l’attaquant uruguayen Darwin Núñez qui a visiblement des difficultés pour s’adapter (02 buts seulement depuis le début de saison).Paul Merson, l’ancien joueur d’Arsenal, soutient que Liverpool a fait une mauvaise affaire en laissant partir Sadio Mané. « Je l’ai dit dès le premier jour : à mon avis, vendre Sadio Mané était la pire des affaires. Ce type marque de très gros buts. Je vous les passe en revue : ouvertures de score, égalisations, buts gagnants dans les dernières minutes, de grands buts. Il était le leader de l’attaque et pour moi, la raison de son départ, je ne l’ai pas comprise », a-t-il expliqué. Selon lui, son remplaçant, Darwin Nunez ne joue pas dans la même catégorie en ce moment. « Il ne vient pas du même championnat. Leurs problèmes à l’arrière commencent à l’avant. Ils ne ferment pas le jeu en tant qu’équipe. On pouvait parler du talent des trois attaquants, mais il y a aussi le fait qu’ils empêchaient l’adversaire de progresser », a fait remarquer l’ancien milieu de terrain anglais.